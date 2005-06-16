Раздел: Мир
В Британии бывшая полицейская умерла, случайно заперев себя в шкафу
Британка Элизабет Мэри Ишервуд, некогда служившая в полиции, приехала отдохнуть в загородный комплекс для отдыха близ города Махинллета в Уэльсе, где она сняла домик.
Ночью 60-летняя женщина, судя по всему, пошла в туалет. И перепутала двери, зайдя в сушильный шкаф для белья. Дверь, открывающаяся внутрь, захлопнулась. Когда Элизабет Мэри попыталась выйти, дверная ручка сломалась у нее в руках. И пенсионерка оказалась в ловушке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рупор.
Криков Ишервуд никто не услышал. Она сорвала со стен полки и выломала трубу, с помощью которой принялась долбить стены. Из сломанной трубы на нее начала литься сверху холодная вода. В итоге Ишервуд, которая была полностью обнажена, умерла от переохлаждения.
По мнению следователей, в тесном сушильном шкафу женщина провела не менее трех дней прежде, чем скончалась. Как сообщает Daily Mail, по иронии судьбы британка была близка к спасению. Сначала она проделала дыру в одной гипсокартонной стене, но обнаружила за ней кирпичную кладку. Тогда она начала бить другую стену, и ей удалось таки пробить ее насквозь. Но с другой стороны стенки висела картина, закрывающая отверстие. И бывшая полицейская не поняла, что проложила себе путь к свободе, решив, что там тоже кирпич.
Стало также известно, что соседи слышали стук, почти круглосуточно доносившийся из дома. Но решили, что кто-то просто делает ремонт.
Тело Ишервуд обнаружили сантехники: они пришли чинить трубу, так как вода начала выливаться на улицу. Это произошло через неделю после того, как Элизабет Мэри вселилась в дом. Как полагают, в шкафу она застряла в первую же ночь своего пребывания в комплексе: она даже не успела распаковать свои вещи.
Сообщается, что в комплексе британка отдыхала по бесплатным ваучерам. Обычно она ездила на отдых с друзьями, но в этот раз никто не смог ее сопровождать: все оказались заняты.
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«Мы совершенно убиты тем, что произошло. Мама была такой спортивной, здоровой, любила играть в гольф. Если кто и мог выбраться из этого шкафа — то только она», — сказал сын Ишервуд Крэйг.
Ночью 60-летняя женщина, судя по всему, пошла в туалет. И перепутала двери, зайдя в сушильный шкаф для белья. Дверь, открывающаяся внутрь, захлопнулась. Когда Элизабет Мэри попыталась выйти, дверная ручка сломалась у нее в руках. И пенсионерка оказалась в ловушке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рупор.
Криков Ишервуд никто не услышал. Она сорвала со стен полки и выломала трубу, с помощью которой принялась долбить стены. Из сломанной трубы на нее начала литься сверху холодная вода. В итоге Ишервуд, которая была полностью обнажена, умерла от переохлаждения.
По мнению следователей, в тесном сушильном шкафу женщина провела не менее трех дней прежде, чем скончалась. Как сообщает Daily Mail, по иронии судьбы британка была близка к спасению. Сначала она проделала дыру в одной гипсокартонной стене, но обнаружила за ней кирпичную кладку. Тогда она начала бить другую стену, и ей удалось таки пробить ее насквозь. Но с другой стороны стенки висела картина, закрывающая отверстие. И бывшая полицейская не поняла, что проложила себе путь к свободе, решив, что там тоже кирпич.
Стало также известно, что соседи слышали стук, почти круглосуточно доносившийся из дома. Но решили, что кто-то просто делает ремонт.
Тело Ишервуд обнаружили сантехники: они пришли чинить трубу, так как вода начала выливаться на улицу. Это произошло через неделю после того, как Элизабет Мэри вселилась в дом. Как полагают, в шкафу она застряла в первую же ночь своего пребывания в комплексе: она даже не успела распаковать свои вещи.
Сообщается, что в комплексе британка отдыхала по бесплатным ваучерам. Обычно она ездила на отдых с друзьями, но в этот раз никто не смог ее сопровождать: все оказались заняты.
Читайте также: В Британии умерла «первая девушка» Бонда
«Мы совершенно убиты тем, что произошло. Мама была такой спортивной, здоровой, любила играть в гольф. Если кто и мог выбраться из этого шкафа — то только она», — сказал сын Ишервуд Крэйг.
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