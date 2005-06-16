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Раздел: Мир  
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У принца Гарри и Меган Маркл будет двойня - СМИ

У принца Гарри и Меган Маркл будет двойня - СМИВнимательные папарацци даже успели разглядеть округлившийся животик герцогини Сассекской.

Журналисты решили не дожидаться официальных заявлений из Кенсингтонского дворца и сообщить — «Меган Маркл беременна двойней», пишет Хроника.инфо со ссылкой на MarieClaire.

Еще в мае весь мир активно обсуждала свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, а сегодня эта парочка вновь стала ньюсмейкерами. На западных сайтах сообщается, что пара узнала о будущем пополнении после медового месяца и сразу сообщила новость Кейт Миддлтон и принцу Уильяму.

Меган и Гарри настолько счастливы! Они не ожидали, что это случится так скоро. Еще большим сюрпризом стало то, что детей двое – мальчик и девочка», — приводят цитаты инсайдеров.

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Сообщается также, что Меган постоянно консультируется с Кейт Миддлтон по вопросам, связанным с беременностью и родами. Забавно и то, что хотя и «предполагаемый срок» еще маленький, но уже известно, что у Меган будет мальчик и девочка.
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Сегодня, 13:48 » Автор: Алена Шимко
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