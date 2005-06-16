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Раздел: Мир  
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Франция и Германия займутся общим бюджетом Европы

Франция и Германия займутся общим бюджетом ЕвропыКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Макрон намерены заключить ряд соглашений, подразумевающих проведение реформ в Евросоюзе и еврозоне.

Стороны планируют модернизировать сферы экономики, внешней политики, науки, инвестирования и прочего,пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24News.

Франция и Германия договорились о проведении обоюдно-выгодных мер по превращению зоны евро в успешный экономический союз. Ф. Макрон предложил создать бюджет еврозоны, который будет использоваться для инвестирования в экономику стран блока.

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Как утверждают политики, создание бюджета будет способствовать повышению конкурентоспособности Европейского союза и обеспечению финансовой стабильности всей еврозоны.
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Сегодня, 15:36 » Автор: Алена Шимко
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