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Раздел: Мир  
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Эта страна ЕС признана самой "недорогой"

Эта страна ЕС признана самой "недорогой"Статистическая служба ЕС во вторник обнародовала обзор цен в Европе за 2017-й.

Как говорится в ее отчете, стоимость товаров и услуг в Болгарии в прошлом году оставалась одной из самых низких в Евросоюзе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Lemonade.style.

Стоимость одежды и обуви в этой стране была на 22% меньше, чем в среднем по Евросоюзу, на продовольствие – на 28%, на алкоголь и табачные изделия – на 43%, на отдых и культуру – на 41,9. А жилье тут на 69% дешевле, чем в среднем по ЕС.

В целом, как показало исследование, Болгария является самой дешевой страной в 7 из 10 категорий. В топ-3 самых недорогих государств ЕС также вошли Румыния и Польша.

Самые высокие цены на товары широкого потребления и услуги – в Дании. Здесь они на 42% выше, чем в среднем по Евросоюзу. В этой тройке также оказались Люксембург и Ирландия.

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Самые дорогие отели и рестораны, по данным Евростата – в Дании и Швеции.
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Сегодня, 16:53 » Автор: Алена Шимко
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