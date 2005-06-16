Раздел: Мир
В Израиле жену Нетаньяху обвинили в мошенничестве
Саре Нетаньяху инкриминируют растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга
В Израиле супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Израиля сообщает издание Haaretz, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, супруге Нетаньяху инкриминируют неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга.
По данным следствия, с сентября 2010 по март 2013 года она заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара. Кроме того, следствие установило и другие нарушения в резиденции Нетаньяху. Так, нанятый государством уборщик фактически работал сиделкой и ухаживал за тестем премьер-министра.
Также для обслуживания резиденции нанимали электрика, который был активистом партии Нетаньяху и получал завышенную плату.
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Также сообщается, что адвокаты Сары Нетаньяху пытались заключить сделку со следствием, однако стороны не смогли договориться. Напомним, ранее израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии.
В Израиле супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Израиля сообщает издание Haaretz, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, супруге Нетаньяху инкриминируют неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга.
По данным следствия, с сентября 2010 по март 2013 года она заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара. Кроме того, следствие установило и другие нарушения в резиденции Нетаньяху. Так, нанятый государством уборщик фактически работал сиделкой и ухаживал за тестем премьер-министра.
Также для обслуживания резиденции нанимали электрика, который был активистом партии Нетаньяху и получал завышенную плату.
Читайте также: Индийского миллиардера обвинили в масштабном мошенничестве
Также сообщается, что адвокаты Сары Нетаньяху пытались заключить сделку со следствием, однако стороны не смогли договориться. Напомним, ранее израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии.
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