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Раздел: Мир  
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Южная Корея объявила о примирении с КНДР

Южная Корея объявила о примирении с КНДРПрезидент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей. Об пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.

Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

Напомним, результатом встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля стала совместная Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин более получаса общались во время прогулки в районе демлитаризованной зоны, когда члены делегаций оставили их наедине.
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 Теги: Южная Корея, Северная Корея

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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