На Кубе 25 человек пострадали от "акустических атак"

Число пострадавших от "акустических атак" на Кубе американских дипломатов возросло до 25 человек



Число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек. Об этом заявила в четверг, 21 июня, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, пишет



По ее словам, у еще одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, что и у остальных 24 пострадавших работников посольства США на Кубе.



Читайте также: США отзывают своих дипломатов на Кубе



Науэрт подчеркнула, что это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек. Об этом заявила в четверг, 21 июня, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По ее словам, у еще одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, что и у остальных 24 пострадавших работников посольства США на Кубе.Науэрт подчеркнула, что это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года.



