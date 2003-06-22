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Раздел: Мир  
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На Кубе 25 человек пострадали от "акустических атак"

На Кубе 25 человек пострадали от "акустических атак"Число пострадавших от "акустических атак" на Кубе американских дипломатов возросло до 25 человек

Число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек. Об этом заявила в четверг, 21 июня, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По ее словам, у еще одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, что и у остальных 24 пострадавших работников посольства США на Кубе.

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Науэрт подчеркнула, что это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года.
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 Теги: Куба, дипломаты

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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