Принц Чарльз поедет в Солсбери, где были отравлены Скрипали

Принц Уэльский Чарльз с супругой 22 июня посетят Солсбери в графстве Уилтшир в связи с программой восстановления, действующей в городе.



Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу, 22 июня, посетят Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает официальная резиденция принца, передает интернет-издание



"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе.



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Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир", – говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу, 22 июня, посетят Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает официальная резиденция принца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе.Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир", – говорится в сообщении.



