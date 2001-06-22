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Принц Чарльз поедет в Солсбери, где были отравлены Скрипали

Принц Чарльз поедет в Солсбери, где были отравлены СкрипалиПринц Уэльский Чарльз с супругой 22 июня посетят Солсбери в графстве Уилтшир в связи с программой восстановления, действующей в городе.

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу, 22 июня, посетят Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает официальная резиденция принца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе.

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Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир", – говорится в сообщении.
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 Теги: принц Чарльз, Солсбери

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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