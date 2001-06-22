Раздел: Мир
В Японии госслужащего наказали за то, что он ушел с работы на 3 минуты раньше
Японского госслужащего наказали за систематический уход на обед на три минуты раньше положенного.
64-летний сотрудник водоснабжающей организации в городе Кобе 26 раз за семимесячный период уходил раньше положенного, чтобы купить еды в ресторане рядом с офисом. Узнав об этом, работодатели оштрафовали мужчину, ему также сделали выговор. После этого руководство организации созвало пресс-конференцию и прилюдно извинилось за работника, назвав его поведение крайне прискорбным. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Point.md.
Отмечается, что о противоправных похождениях мужчины стало известно, когда один из начальников заметил его, глядя в окно. В результате руководство точно подсчитало, сколько времени тот отсутствовал на рабочем месте, и лишило его зарплаты за половину дня.
Как пояснил коллега мужчины, перерыв на обед начинается ровно в 13:00, а сотрудник уходил с места раньше. Таким образом он нарушил закон о госслужбе, требующий от чиновников сосредоточиться на своей работе. Сам провинившийся пояснил, что покидал офис немного пораньше, потому что ему нужна была смена обстановки.
В соцсетях началась кампания в защиту мужчины. Пользователи подсчитали, что он в среднем уходил чуть раньше всего один раз в неделю. Другие также отметили, что в таком случае закон должен распространяться на людей, которые в рабочие часы ходят курить или отлучаются в туалет.
The Guardian пишет, что недавно в Кобе другого госслужащего отстранили от должности за похожий проступок. Оказалось, что за полгода он отсутствовал на работе 55 часов из положенных по контракту.
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В мае нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект, согласно которому работы сверхурочно человеку запрещаются, если они уже превысили 100 часов в месяц. Это связано с многочисленными случаями кароси — смерти от переработки. Обычно их причинами становятся инсульты и инфаркты прямо в офисе, на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.
64-летний сотрудник водоснабжающей организации в городе Кобе 26 раз за семимесячный период уходил раньше положенного, чтобы купить еды в ресторане рядом с офисом. Узнав об этом, работодатели оштрафовали мужчину, ему также сделали выговор. После этого руководство организации созвало пресс-конференцию и прилюдно извинилось за работника, назвав его поведение крайне прискорбным. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Point.md.
Отмечается, что о противоправных похождениях мужчины стало известно, когда один из начальников заметил его, глядя в окно. В результате руководство точно подсчитало, сколько времени тот отсутствовал на рабочем месте, и лишило его зарплаты за половину дня.
Как пояснил коллега мужчины, перерыв на обед начинается ровно в 13:00, а сотрудник уходил с места раньше. Таким образом он нарушил закон о госслужбе, требующий от чиновников сосредоточиться на своей работе. Сам провинившийся пояснил, что покидал офис немного пораньше, потому что ему нужна была смена обстановки.
В соцсетях началась кампания в защиту мужчины. Пользователи подсчитали, что он в среднем уходил чуть раньше всего один раз в неделю. Другие также отметили, что в таком случае закон должен распространяться на людей, которые в рабочие часы ходят курить или отлучаются в туалет.
The Guardian пишет, что недавно в Кобе другого госслужащего отстранили от должности за похожий проступок. Оказалось, что за полгода он отсутствовал на работе 55 часов из положенных по контракту.
Читайте также: Как расслабляются после работы трудоголики в Японии. Фото
В мае нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект, согласно которому работы сверхурочно человеку запрещаются, если они уже превысили 100 часов в месяц. Это связано с многочисленными случаями кароси — смерти от переработки. Обычно их причинами становятся инсульты и инфаркты прямо в офисе, на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.
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