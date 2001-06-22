» » В Новой Зеландии приземлился самолет с горящим двигателем
Раздел: Мир  
0

В Новой Зеландии приземлился самолет с горящим двигателем

В Новой Зеландии приземлился самолет с горящим двигателемСамолет был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета.

В Новой Зеландии пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Как сообщает New Zeland Herald, у самолета с 71 пассажиром на борту произошли проблемы с двигателем.

Спустя десять минут после взлета у лайнера загорелся двигатель.

Очевидцы рассказали, что видели искры через свои иллюминаторы, также был слышен грохот, пока самолет возвращался в аэропорт.

Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя).

Читайте также: Стюардесса засняла полет самолета с горящим двигателем. Видео

Затем поврежденный двигатель был отключен и самолет приземлился на одном двигателе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:07 » Автор: Алена Шимко
     355
     0

Похожие новости по теме

В Берлине экстренно сел пассажирский самолет из-за отказа двигателя В Берлине экстренно сел пассажирский самолет из-за отказа двигателя

Самолет удалось без проблем посадить.

В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку

У самолета загорелся двигатель.

Мощная молния ударила в самолет, летевший из Стамбула Мощная молния ударила в самолет, летевший из Стамбула

Самолет следовал в Тбилиси.

В Брюсселе пассажирский самолет совершил экстренную посадку В Брюсселе пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Лайнер со 140 пассажирами вынужденно сел в Брюсселе из-за птицы.

В Амстердаме самолет Airbus A319 совершил аварийную посадку В Амстердаме самолет Airbus A319 совершил аварийную посадку

Из-за неисправности двигателя самолет вынужден был совершить посадку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх