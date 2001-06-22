Раздел: Мир
В Новой Зеландии приземлился самолет с горящим двигателем
Самолет был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета.
В Новой Зеландии пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Как сообщает New Zeland Herald, у самолета с 71 пассажиром на борту произошли проблемы с двигателем.
Спустя десять минут после взлета у лайнера загорелся двигатель.
Очевидцы рассказали, что видели искры через свои иллюминаторы, также был слышен грохот, пока самолет возвращался в аэропорт.
Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя).
Читайте также: Стюардесса засняла полет самолета с горящим двигателем. Видео
Затем поврежденный двигатель был отключен и самолет приземлился на одном двигателе.
В Новой Зеландии пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Как сообщает New Zeland Herald, у самолета с 71 пассажиром на борту произошли проблемы с двигателем.
Спустя десять минут после взлета у лайнера загорелся двигатель.
Очевидцы рассказали, что видели искры через свои иллюминаторы, также был слышен грохот, пока самолет возвращался в аэропорт.
Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя).
Читайте также: Стюардесса засняла полет самолета с горящим двигателем. Видео
Затем поврежденный двигатель был отключен и самолет приземлился на одном двигателе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
355
0
Также советуем посмотреть
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
- "До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
- В Украине проведут масштабные учения авиации
- Свежие фотомемы для отличного настроения
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
Оставьте свой комментарий