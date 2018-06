В Новой Зеландии приземлился самолет с горящим двигателем

В Новой Зеландии пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Как сообщает New Zeland Herald, у самолета с 71 пассажиром на борту произошли проблемы с двигателем.Спустя десять минут после взлета у лайнера загорелся двигатель.Очевидцы рассказали, что видели искры через свои иллюминаторы, также был слышен грохот, пока самолет возвращался в аэропорт.Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя).Затем поврежденный двигатель был отключен и самолет приземлился на одном двигателе.