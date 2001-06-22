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Раздел: Мир  
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Time изобразил "Америку" на обложке: Трамп и плачущая девочка

Time изобразил "Америку" на обложке: Трамп и плачущая девочкаЖурнал Time представил новую обложку: на красном фоне изобразили президента США Дональда Трампа, маленькую девочку и надпись «Добро пожаловать в Америку».

Об этом сообщает The Guardian. В продаже номер появится уже 2 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

В журнале будет материал с критикой миграционной политики США. «Нулевая толерантность» по отношению к мигрантам привела к кризису и протестам.

По американскому законодательству, любой, кто пытается незаконно пересечь границу, подвергается уголовному преследованию. Так, все переходящие границу семьи с детьми задерживают, после чего взрослых отправляют в изоляторы, а их детей — в центры содержания.

За последние месяцы в США задержали более 2 тыс. детей, что вызвало обсуждения во всем мире.

Time также опубликовал историю новой обложки. Снимок с плачущей девочкой сделал фотожурналист Getty Images Джон Мур. Сделать фото этой двухлетней девочки из Гондураса, чью семью остановили в Техасе, ему было очень тяжело. «Все, что я хотел сделать, это забрать ее. Но я не мог», — вспоминает Мур.

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Фотография стала символом боли, которую испытывают дети мигрантов при разлуке с родителями.
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Сегодня, 13:48 » Автор: Алена Шимко
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