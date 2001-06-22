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В Амстердаме появился криптовалютный банкомат
В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме появился криптовалютный банкомат, в котором можно обменять евро на биткоины и эфир.
Об этом говорится на сайте аэропорта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RusJev.net.
«Схипхол» стал первым европейским аэропортом, в котором установлено такое устройство. Планируется, что банкомат будет тестироваться в течение шести месяцев, после чего руководство аэропорта решит, нужен ли он пассажирам.
По словам директора аэропорта «Схипхол» по развитию потребительских услуг Тани Дик, путешественники, вылетающие из страны, могут потратить оставшиеся евро на криптовалюту. Помимо «Схипхола», биткоины можно купить в аэропортах Японии и Австралии.
В конце мая Лондон стал первым городом в мире, официально разрешившим уличным музыкантам принимать бесконтактные платежи. «Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов», — отметил мэр Лондона Садик Хан, который публично выразил одобрение новой системы.
Читайте также: В Украине появился первый биткоин-банкомат
Недавно мечеть на востоке Лондона Шеклвелл-лейн решила принимать биткоины и другие криптовалюты в качестве пожертвований — это позволит расширить число благотворителей, а также снизит пошлину за конвертацию валюты.
Об этом говорится на сайте аэропорта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RusJev.net.
«Схипхол» стал первым европейским аэропортом, в котором установлено такое устройство. Планируется, что банкомат будет тестироваться в течение шести месяцев, после чего руководство аэропорта решит, нужен ли он пассажирам.
По словам директора аэропорта «Схипхол» по развитию потребительских услуг Тани Дик, путешественники, вылетающие из страны, могут потратить оставшиеся евро на криптовалюту. Помимо «Схипхола», биткоины можно купить в аэропортах Японии и Австралии.
В конце мая Лондон стал первым городом в мире, официально разрешившим уличным музыкантам принимать бесконтактные платежи. «Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов», — отметил мэр Лондона Садик Хан, который публично выразил одобрение новой системы.
Читайте также: В Украине появился первый биткоин-банкомат
Недавно мечеть на востоке Лондона Шеклвелл-лейн решила принимать биткоины и другие криптовалюты в качестве пожертвований — это позволит расширить число благотворителей, а также снизит пошлину за конвертацию валюты.
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