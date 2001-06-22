Раздел: Мир
Макрон устроил в Елисейском дворце вечеринку с тверком
Президент Франции Эммануэль Макрон устроил дискотеку в Елисейском дворце, похожую на техновечеринку.
Так французский лидер отметил Международный день музыки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
При этом сам Макрон вел себя как суперзвезда. Он фотографировался со своими сторонниками, раздавал автографы и подмигивал со сцены каждому. Но танцевали во дворце недолго, ведь сегодня Макрону предстоит насыщенный рабочий день.
Также сообщается, что жена французского президента Бриджит Макрона решила перестроить Елисейский дворец.
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Каких изменений может понести памятник архитектуры по прихоти первой леди Франции, узнали журналисты.
Так французский лидер отметил Международный день музыки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
При этом сам Макрон вел себя как суперзвезда. Он фотографировался со своими сторонниками, раздавал автографы и подмигивал со сцены каждому. Но танцевали во дворце недолго, ведь сегодня Макрону предстоит насыщенный рабочий день.
Также сообщается, что жена французского президента Бриджит Макрона решила перестроить Елисейский дворец.
Читайте также: Макрон провел телефонный разговор с Путиным: названы детали
Каких изменений может понести памятник архитектуры по прихоти первой леди Франции, узнали журналисты.
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