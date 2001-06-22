Раздел: Мир
В США за порядком на дорогах будут следить дроны
Мониторинг дорожного трафика в настоящее время отличается крайней неэффективностью.
Установленные камеры не могут фиксировать инциденты, случившиеся за пределами их радиуса действия, в то время как использование вертолётов является дорогостоящим, и к тому же они должны регулярно возвращаться на базу для дозаправки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Bin.ua.
В штате Огайо (США) вскоре начнут тестирование возможности мониторинга дорожного трафика с помощью дронов. Пилотную программу возглавляет университет штата Огайо. Исследователи будут использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга дороги и дорожного движения вдоль участка шоссе U.S. Route 33 протяжённостью 35 миль (56 км) под названием U.S. 33 Smart Mobility Corridor. Здесь проводит тестирование технологий автономного вождения целый ряд автомобильных компаний.
Дроны будут передавать в режиме реального времени данные отслеживания дорожного движения в центр управления трафиком Департамента транспорта штата Огайо в дополнение к имеющимся данным существующих систем мониторинга. В случае аварии, застопорившей движение, или размытия дороги дроны позволят быстрее отреагировать на происшествие и произвести ремонт.
Пилотный проект также поможет проверить безопасность использования дронов за пределами ограничений существующих правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Было бы нецелесообразно использовать дроны для таких целей с соблюдением правил FAA - в пределах видимости оператора, на высоте не более 122 м и вдали от скопления людей. Пилотный проект позволит исследователям определить круг возможностей дронов при использовании для мониторинга дорожного движения, а также найти способ их безопасного размещения в перегруженном воздушном пространстве.
Читайте также: Дроны помогут киевским полицейским следить за пробками
Рассчитанный на три года пилотный проект официально стартует 1 июля. На него выделено $5,9 млн инвестиций из бюджета центра по разработке беспилотников (UAS Center) при центре мобильных программ DriveOhio штата Огайо.
Установленные камеры не могут фиксировать инциденты, случившиеся за пределами их радиуса действия, в то время как использование вертолётов является дорогостоящим, и к тому же они должны регулярно возвращаться на базу для дозаправки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Bin.ua.
В штате Огайо (США) вскоре начнут тестирование возможности мониторинга дорожного трафика с помощью дронов. Пилотную программу возглавляет университет штата Огайо. Исследователи будут использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга дороги и дорожного движения вдоль участка шоссе U.S. Route 33 протяжённостью 35 миль (56 км) под названием U.S. 33 Smart Mobility Corridor. Здесь проводит тестирование технологий автономного вождения целый ряд автомобильных компаний.
Дроны будут передавать в режиме реального времени данные отслеживания дорожного движения в центр управления трафиком Департамента транспорта штата Огайо в дополнение к имеющимся данным существующих систем мониторинга. В случае аварии, застопорившей движение, или размытия дороги дроны позволят быстрее отреагировать на происшествие и произвести ремонт.
Пилотный проект также поможет проверить безопасность использования дронов за пределами ограничений существующих правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Было бы нецелесообразно использовать дроны для таких целей с соблюдением правил FAA - в пределах видимости оператора, на высоте не более 122 м и вдали от скопления людей. Пилотный проект позволит исследователям определить круг возможностей дронов при использовании для мониторинга дорожного движения, а также найти способ их безопасного размещения в перегруженном воздушном пространстве.
Читайте также: Дроны помогут киевским полицейским следить за пробками
Рассчитанный на три года пилотный проект официально стартует 1 июля. На него выделено $5,9 млн инвестиций из бюджета центра по разработке беспилотников (UAS Center) при центре мобильных программ DriveOhio штата Огайо.
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