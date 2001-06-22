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Раздел: Мир  
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Жители Нью-Йорка необычно отпраздновали летнее солнцестояние

Жители Нью-Йорка необычно отпраздновали летнее солнцестояниеНа Таймс Сквер провели йога-марафон в котором участвовали 12 тысяч человек.

12 тысяч человек упражнялись в йоге на Таймс Сквер. Так в центре Нью-Йорка отметили самый длинный день года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Йога-марафон на Таймс Сквер в день летнего солнцестояния – акция, которая приобрела невероятную популярность. В центре мегаполиса, среди шума и зевак, – эти люди пытаются постичь гармонию и погрузиться в собственный внутренний мир. Большинство пытаются не отвлекаться на соседей. Но это не всегда удается. В йога-марафоне участвуют 12 тысяч человек.

16 лет назад в день солнцеворота на Таймс Сквер медитировал и занимался йогой один-единственный человек. Но за последние годы марафон стал суперпопулярным. Прибывают даже из других стран. Однако большинство – американцы.

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С участниками марафона работают инструкторы различных школ йоги. А девиз фестиваля – "Победа духа над безумием крупных городов".
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Сегодня, 16:52 » Автор: Алена Шимко
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