Раздел: Мир
Жители Нью-Йорка необычно отпраздновали летнее солнцестояние
На Таймс Сквер провели йога-марафон в котором участвовали 12 тысяч человек.
12 тысяч человек упражнялись в йоге на Таймс Сквер. Так в центре Нью-Йорка отметили самый длинный день года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Йога-марафон на Таймс Сквер в день летнего солнцестояния – акция, которая приобрела невероятную популярность. В центре мегаполиса, среди шума и зевак, – эти люди пытаются постичь гармонию и погрузиться в собственный внутренний мир. Большинство пытаются не отвлекаться на соседей. Но это не всегда удается. В йога-марафоне участвуют 12 тысяч человек.
16 лет назад в день солнцеворота на Таймс Сквер медитировал и занимался йогой один-единственный человек. Но за последние годы марафон стал суперпопулярным. Прибывают даже из других стран. Однако большинство – американцы.
Читайте также: Как в Нидерландах отпраздновали День Короля. Фото
С участниками марафона работают инструкторы различных школ йоги. А девиз фестиваля – "Победа духа над безумием крупных городов".
12 тысяч человек упражнялись в йоге на Таймс Сквер. Так в центре Нью-Йорка отметили самый длинный день года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Йога-марафон на Таймс Сквер в день летнего солнцестояния – акция, которая приобрела невероятную популярность. В центре мегаполиса, среди шума и зевак, – эти люди пытаются постичь гармонию и погрузиться в собственный внутренний мир. Большинство пытаются не отвлекаться на соседей. Но это не всегда удается. В йога-марафоне участвуют 12 тысяч человек.
16 лет назад в день солнцеворота на Таймс Сквер медитировал и занимался йогой один-единственный человек. Но за последние годы марафон стал суперпопулярным. Прибывают даже из других стран. Однако большинство – американцы.
Читайте также: Как в Нидерландах отпраздновали День Короля. Фото
С участниками марафона работают инструкторы различных школ йоги. А девиз фестиваля – "Победа духа над безумием крупных городов".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
194
0
Также советуем посмотреть
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
Оставьте свой комментарий