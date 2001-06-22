Раздел: Мир
Италия вновь отказалась принимать судно с беженцами
Lifeline спасла более 200 мигрантов в Средиземном море, Италия отказывается пускать их.
Немецкая благотворительная организация Lifeline 21 июня спасла 224 беженца в международных водах Средиземного моря. Глава МВД и зампредседателя Совета министров Италии Маттео Сальвини отказался пропустить судно с мигрантами в страну, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Судно сейчас находится в территориальных водах Мальты, Италия попросила страну впустить корабль в свой порт "для безопасности экипажа и пассажиров", написал в пятницу, 22 июня, Сальвини в своем Facebook. По его словам, на борту находятся 239 нелегальных мигрантов. Как стало позднее известно агентству Reuters, Испания предложила властям Мальты свою помощь в решении проблемы с судном и находящимся на его борту людьми.
Сальвини утверждает, что береговая охрана Италии и Ливии предупреждали спасателей не вмешиваться в ситуацию, а ливийские власти намеревались сами разобраться с происходящим. Он выразил сомнения в правильности действий спасателей. По мнению Сальвини, они "рискуют жизнью мигрантов на лодках, не слушают итальянские и ливийские власти и вмешиваются с тем, чтобы погрузить на борт это ценное количество людей - это человеческое мясо", - заявил глава МВД Италии.
Рим собирается наложить арест на два судна немецких активистов Lifeline и Seefuchs, который относится к организации Sea-Eye, для того, чтобы проверить их правовой статус, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Корабли ходят под флагом Нидерландов, в стране при этом сообщили, что оба судна в их регистрах не значатся.
Читайте также: В Турции затонуло судно с беженцами
Напомним, недавно Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла Валенсия.
Немецкая благотворительная организация Lifeline 21 июня спасла 224 беженца в международных водах Средиземного моря. Глава МВД и зампредседателя Совета министров Италии Маттео Сальвини отказался пропустить судно с мигрантами в страну, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Судно сейчас находится в территориальных водах Мальты, Италия попросила страну впустить корабль в свой порт "для безопасности экипажа и пассажиров", написал в пятницу, 22 июня, Сальвини в своем Facebook. По его словам, на борту находятся 239 нелегальных мигрантов. Как стало позднее известно агентству Reuters, Испания предложила властям Мальты свою помощь в решении проблемы с судном и находящимся на его борту людьми.
Сальвини утверждает, что береговая охрана Италии и Ливии предупреждали спасателей не вмешиваться в ситуацию, а ливийские власти намеревались сами разобраться с происходящим. Он выразил сомнения в правильности действий спасателей. По мнению Сальвини, они "рискуют жизнью мигрантов на лодках, не слушают итальянские и ливийские власти и вмешиваются с тем, чтобы погрузить на борт это ценное количество людей - это человеческое мясо", - заявил глава МВД Италии.
Рим собирается наложить арест на два судна немецких активистов Lifeline и Seefuchs, который относится к организации Sea-Eye, для того, чтобы проверить их правовой статус, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Корабли ходят под флагом Нидерландов, в стране при этом сообщили, что оба судна в их регистрах не значатся.
Читайте также: В Турции затонуло судно с беженцами
Напомним, недавно Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла Валенсия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
215
1
Также советуем посмотреть
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
Оставьте свой комментарий