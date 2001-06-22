Италия вновь отказалась принимать судно с беженцами

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Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил итальянское правительство в «цинизме и безответственности» за то, что оно отказалось оставить в Италии спасательное судно с почти тысячей мигрантов.