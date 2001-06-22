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Раздел: Мир  
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Италия вновь отказалась принимать судно с беженцами

Италия вновь отказалась принимать судно с беженцамиLifeline спасла более 200 мигрантов в Средиземном море, Италия отказывается пускать их.

Немецкая благотворительная организация Lifeline 21 июня спасла 224 беженца в международных водах Средиземного моря. Глава МВД и зампредседателя Совета министров Италии Маттео Сальвини отказался пропустить судно с мигрантами в страну, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Судно сейчас находится в территориальных водах Мальты, Италия попросила страну впустить корабль в свой порт "для безопасности экипажа и пассажиров", написал в пятницу, 22 июня, Сальвини в своем Facebook. По его словам, на борту находятся 239 нелегальных мигрантов. Как стало позднее известно агентству Reuters, Испания предложила властям Мальты свою помощь в решении проблемы с судном и находящимся на его борту людьми.

Сальвини утверждает, что береговая охрана Италии и Ливии предупреждали спасателей не вмешиваться в ситуацию, а ливийские власти намеревались сами разобраться с происходящим. Он выразил сомнения в правильности действий спасателей. По мнению Сальвини, они "рискуют жизнью мигрантов на лодках, не слушают итальянские и ливийские власти и вмешиваются с тем, чтобы погрузить на борт это ценное количество людей - это человеческое мясо", - заявил глава МВД Италии.

Рим собирается наложить арест на два судна немецких активистов Lifeline и Seefuchs, который относится к организации Sea-Eye, для того, чтобы проверить их правовой статус, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Корабли ходят под флагом Нидерландов, в стране при этом сообщили, что оба судна в их регистрах не значатся.

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Напомним, недавно Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла Валенсия.
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 Теги: Италия, беженцы

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Сегодня, 19:36 » Автор: Татьяна Ларина
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Укроп  
Сегодня, 19:46

А что, она их была обязана принять? Их звали в страну, у них были действительные визы? Пусть их принимает "сердобольная" Меркель, но не в Германию, а в свой личный дом, лично к себе!

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