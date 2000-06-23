Раздел: Мир
В США рассказали о применении лазерного оружия Китаем
По словам источника, такие случаи стали регистрироваться регулярно.
По словам американских военных, против американских летчиков, которые выполняли воздушные операции над Тихим океаном, Китаем были использованы лазеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Причем 20 инцидентов, зарегистрировано с сентября прошлого года. Военный пресс-секретарь, который просил не называть своего имени, сообщил, что лазеры были направлены на самолеты США и что источники этих вспышек, как подозревают, исходят от китайцев.
Последний инцидент произошел в течение последних двух недель, сказал чиновник.
Пресс-секретарь сказал, что ни один из инцидентов не привел к каким-либо медицинским жалобам или травмам. Эти нападения похожи на инциденты, происшедшие в Восточной Африке Джибути в начале года, когда американские военные летчики были ранены лазерами, которые, по словам американских военных, произошли от близлежащей китайской военной базы.
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На очередном пресс-брифинге в пятницу представитель МИД КНР Чжэн Шуан (Geng Shuang) сказал: «Согласно тому, что мы узнали от соответствующих властей, обвинения в соответствующих сообщениях американских СМИ абсолютно беспочвенны и чисто сфабрикованы».
По словам американских военных, против американских летчиков, которые выполняли воздушные операции над Тихим океаном, Китаем были использованы лазеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Причем 20 инцидентов, зарегистрировано с сентября прошлого года. Военный пресс-секретарь, который просил не называть своего имени, сообщил, что лазеры были направлены на самолеты США и что источники этих вспышек, как подозревают, исходят от китайцев.
Последний инцидент произошел в течение последних двух недель, сказал чиновник.
Пресс-секретарь сказал, что ни один из инцидентов не привел к каким-либо медицинским жалобам или травмам. Эти нападения похожи на инциденты, происшедшие в Восточной Африке Джибути в начале года, когда американские военные летчики были ранены лазерами, которые, по словам американских военных, произошли от близлежащей китайской военной базы.
Читайте также: В США пассажирка без проблем пронесла пистолет на борт самолета
На очередном пресс-брифинге в пятницу представитель МИД КНР Чжэн Шуан (Geng Shuang) сказал: «Согласно тому, что мы узнали от соответствующих властей, обвинения в соответствующих сообщениях американских СМИ абсолютно беспочвенны и чисто сфабрикованы».
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