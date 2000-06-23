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Раздел: Мир  
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Иран поделился угрозами в адрес стран Евросоюза

Иран поделился угрозами в адрес стран Евросоюза Иранский чиновник рассказал о возможном «ужасном будущем» Европы.

Иран пытается защититься от политики США путем фактического запугивания Европы. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в пятницу, 22 июня, предупредил страны Европы об «ужасном будущем» в случае, если ядерное соглашение с Ираном будет отменено, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реал.

«Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие Совместный всеобъемлющий план действий, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки», – заявил Салехи на форуме в Осло.

По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД в ближайшие недели. По его словам, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится «в реанимации».

Напомним, 8 мая Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Об этом американский лидер сказал во время выступления из Белого дома.

«Сейчас я объявляю, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия экономических санкций США, связанных с ядерной программой, против иранского режима», – сказал Трамп и подписал документ.

Он предупредил власти Ирана, что у них будут серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать ядерную программу.

«Экономические санкции высшего уровня вступят в силу, если режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого», – добавил Трамп.

Американский президент заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). «Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью», – сказал он.

«Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем он разрабол бы ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений – в связи со злонамеренным поведением», – резюмировал Трамп.

После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщило 13 мая агентство AFP.

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи.

По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять «вынужденные решения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 24 мая выдвинул европейским лидерам семь требований, при выполнении которых Тегеран останется в ядерной сделке. Об этом сообщается в его официальном Twitter.

«На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (европейская тройка − Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно», − заявил Хаменеи.

По его словам, Европа должна выпустить резолюцию с осуждением действий США, должна гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетной программе и не будет вмешиваться в региональную политику республики.

Он также потребовал обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, европейские банки «должны гарантировать проведение бизнес-транзакций» с Ираном.

«Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны в форме гарантий компенсировать это и купить иранскую нефть», − подчеркнул иранский лидер.

Хаменеи также заявил, что Европа должна «оказать противодействие» попыткам США ввести санкции против Ирана.

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В Германии решение Трампа называют «суперкатастрофой». Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.
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 Теги: Иран, Европа, угрозы

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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