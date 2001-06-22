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Раздел: Мир  
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В Мексике появились убийцы кандидатов в местную власть

В Мексике появились убийцы кандидатов в местную власть За 10 дней было убито уже два кандидата.

В Мексике преступники расправились сразу с двумя кандидатами в главы разных муниципалитетов штата Мичоакан за десять дней до всеобщих выборов в латиноамериканской стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Сообщается, что в четверг был застрелен кандидат от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелес Хуарес. Вооруженные бандиты подъехали рано утром к его дому и расстреляли кандидата.

Накануне также был убит независимый кандидат в мэры Агилильи Омар Гомес Лукатеро. Он собирался на предвыборный митинг, но на выходе из дома был застрелен неизвестными.

Отмечается, в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 18 кандидатов.

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На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.
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 Теги: Мексика, кандидаты, убийство

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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