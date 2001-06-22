В США во время учений разбился военный штурмовик

На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.



Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан, пишет



Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.



"Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", — говорится в сообщении.



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Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112 Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует."Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", — говорится в сообщении.Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен.