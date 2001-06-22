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Раздел: Мир  
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В США во время учений разбился военный штурмовик

В США во время учений разбился военный штурмовикНа борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.

Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.

"Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен.
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Сегодня, 09:55 » Автор: Алена Шимко
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