Раздел: Мир
В США во время учений разбился военный штурмовик
На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.
Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.
"Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен.
Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует.
"Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", — говорится в сообщении.
Читайте также: Во время учений во Флориде разбился американский истребитель
Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен.
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