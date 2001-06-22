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Раздел: Мир  
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Решения Трампа ставят в замешательство Пентагон - СМИ

Решения Трампа ставят в замешательство Пентагон - СМИЗаявления Дональда Трампа порой застают его коллег и подчиненных действительно врасплох. Так и на этот раз - теперь президент США запутал Пентагон.

В прошедший понедельник, 18 июня, Дональд Трамп объявил, что требует создать некую "Космическую силу" - еще одно подразделение армии США, которое, очевидно, будет отвечать за укрепление мощи на космических просторах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вета.in.ua.


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Как выяснилось, это намерение президента застало врасплох Пентагон. Там, во-первых, были против создания еще одного военного подразделения. А, во-вторых, не совсем понятно, что именно Трамп ожидает от этих самых "Космических сил".

Как сообщает New York Post, официальные лица Пентагона были совершенно не готовы к тому, что Трамп заявит о создании нового военного направления. Они, впрочем, утверждают, что "подразделение будет создано, но не прямо сейчас".

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Напомним, о намерении каким-то образом установить доминирующее положение в космосе президент США говорил еще в марте, но официальное заявление сделал только сейчас.
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Сегодня, 12:51 » Автор: Алена Шимко
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