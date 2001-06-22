Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Асад назвал переговоры с Трампом "тратой времени"

Асад назвал переговоры с Трампом "тратой времени"

Похожие новости по теме

Асад неожиданно высказался в адрес Дональда Трампа По его словам, оценка внешней политики Трампа является потерей времени.

Асад примет американские войска в Сирии Президент Сирии Башар Асад призвал к "сближению между россиянами и американцами".