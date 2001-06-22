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Раздел: Мир  
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Асад назвал переговоры с Трампом "тратой времени"

Асад назвал переговоры с Трампом "тратой времени"Президент Сирии Башар Асад заявил, что проводить переговоры с президентом США Дональдом Трампом сейчас было бы просто потерей времени.

Об этом Асад рассказал в интервью телеканалу НТВ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Багнет".

Он отметил, что американские президенты являются "заложниками лоббистов".

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"Они могут сказать тебе, что ты хочешь услышать, но сделают противоположноеТрамп очень яркий пример этого. Так что говорить с американцами сейчас, обсуждать с ними что-то — ни для чего, без каких-либо результатов, — это просто потеря времени", — подчеркнул Асад.

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Сегодня, 13:27 » Автор: Алена Шимко
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