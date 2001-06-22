Эту нацию назвали самой счастливой в мире

В этом году именно Финляндия возглавила список стран, в которых, как утверждается, живут самые счастливые люди.



Сами же финны с таким выводом не согласны, пишет



Скептически отнеслись жители Финляндии к "избранию" их нации самой счастливой в мире. Они считают себя скорее стойкими, нежели радостными.



Впрочем, отчет об уровне счастья и не подразумевает именно отражение человеческой эмоции. Речь идет о социальных аспектах - например, возможности обратиться к кому-то в трудный момент, доверие к окружающим, поддержка общества, возможность делать сложный выбор и так далее.



Об отношении к отчету финнов рассказывает BBC. Сообщается, что в стране, в целом, не совсем поняли, о чем идет речь и почему именно их нация считается самой счастливой. Впрочем, финны согласны, что в своей стране чувствуют себя комфортно и общей атмосферой в обществе более чем довольны.



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Примечательно также, что сами граждане считают себя закрытой нацией - больше интровертами. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сами же финны с таким выводом не согласны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вeta.in.ua Скептически отнеслись жители Финляндии к "избранию" их нации самой счастливой в мире. Они считают себя скорее стойкими, нежели радостными.Впрочем, отчет об уровне счастья и не подразумевает именно отражение человеческой эмоции. Речь идет о социальных аспектах - например, возможности обратиться к кому-то в трудный момент, доверие к окружающим, поддержка общества, возможность делать сложный выбор и так далее.Об отношении к отчету финнов рассказывает BBC. Сообщается, что в стране, в целом, не совсем поняли, о чем идет речь и почему именно их нация считается самой счастливой. Впрочем, финны согласны, что в своей стране чувствуют себя комфортно и общей атмосферой в обществе более чем довольны.Примечательно также, что сами граждане считают себя закрытой нацией - больше интровертами.