На создателя McAfee совершено покушение

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Покушение было запланировано на 24 июля, а его подготовка началась еще в апреле этого года - перед президентскими выборами в Венесуэле. В начале июня венесуэльские спецслужбы арестовали группу колумбийских боевиков, вторгшихся на территорию страны. Диверсанты пробирались в столицу Каракас, где и собирались совершить покушение