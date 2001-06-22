Раздел: Мир
На создателя McAfee совершено покушение
На Джона Макафи совершенно покушение.
Джон Макафи – программист и создатель антивирусной программы McAfee, который в последнее время играет роль важной персоны в криптоиндустрии. Крепок на словцо и с присущим ему эпатажем, Макафи не стесняется в выражениях, но вместе с тем удачно рекламирует некоторые криптовалютные продукты через свои аккаунты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BitFin.
Ранее Джон Макафи получил в свой адрес угрозы со стороны SEC. До этого Макафи вызывал руководителя ведомства на теледебаты. В одном из последних твитов, он сообщил, что ему запрещено заниматься ICO, но он знает другой обходной путь, о котором он в скором времени напишет статью.
После этого Джон Макафи пару дней ничего не публиковал, а после выяснилось, что и не мог этого сделать. На него было совершенно покушение. Подробностей крайне мало, но судя по характеру сообщения в Твиттере, Джон Макафи знает налётчиков в лицо.
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«Скоро вы узнаете, что такое настоящий гнев. Я знаю, кто вы такие. Лучше бы вам исчезнуть», — пригрозил он.
Джон Макафи – программист и создатель антивирусной программы McAfee, который в последнее время играет роль важной персоны в криптоиндустрии. Крепок на словцо и с присущим ему эпатажем, Макафи не стесняется в выражениях, но вместе с тем удачно рекламирует некоторые криптовалютные продукты через свои аккаунты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BitFin.
Ранее Джон Макафи получил в свой адрес угрозы со стороны SEC. До этого Макафи вызывал руководителя ведомства на теледебаты. В одном из последних твитов, он сообщил, что ему запрещено заниматься ICO, но он знает другой обходной путь, о котором он в скором времени напишет статью.
После этого Джон Макафи пару дней ничего не публиковал, а после выяснилось, что и не мог этого сделать. На него было совершенно покушение. Подробностей крайне мало, но судя по характеру сообщения в Твиттере, Джон Макафи знает налётчиков в лицо.
Читайте также: На Киевщине совершено покушение на "свободовца": мужчине оторвало руки
«Скоро вы узнаете, что такое настоящий гнев. Я знаю, кто вы такие. Лучше бы вам исчезнуть», — пригрозил он.
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