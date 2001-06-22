В Никарагуа военные кинули "коктейль Молотова" в дом пастора: шесть погибших

Военизированные силы атаковали дом евангелического лидера, применив «коктейли Молотова» после того, как он отказался позволить снайперам использовать здание для подавления антиправительственных протестов.



Глубокий социально-политический кризис в Никарагуа привел к гибели почти 200 человек, начиная с середины апреля этого года, пишет



Евангелический пастор, его жена и еще четыре члена семьи (в том числе — двое детей) были убиты членами провластной военизированной группировки. Они забросали «коктейлями Молотова» дом пастора и в результате сожгли его. Пастор Оскар Веласкес Павон (Óscar Velásquez Pavón) и его жена Марица Лопес (Maritza López) отказались открыть свой дом представителям сандинистских военизированных сил, которые поддерживают президента Даниэля Ортегу в ходе столкновений с оппозиционными группировками по всей стране.



Представители сандинистов якобы хотели использовать третий этаж дома христианской семьи, чтобы снайперы стреляли оттуда по участникам запланированной демонстрации оппозиции, которая должна была пройти по соседству.



Военизированная группа подожгла дом, когда восемь человек находились внутри. Жертвами поджога стали сам пастор Веласкес, его жена Марица, сын Альфредо, невестка Мерседес и внуки Матиас (3 месяца) и Дарьели (3 года). Два других члена семьи смогли вырваться из дома.



Никарагуа переживает тяжелый кризис после неудавшейся реформы системы социального обеспечения, который побудил к протестам против президента Ортеги, находящегося у власти уже 11 лет.



Всемирный Христианский Совет выступил с резкой критикой произошедшего.



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«Это был очередной вопиющий акт террора и насилия над христианским сообществом, — отметил Ян Волков, руководитель администрации ВХС. — Всемирный Христианский Совет осуждает идеологию, стоящую за этим нападением, и призывает к молитве и поддержке членов и лидеров общин всех религиозных меньшинств в регионе, которые все чаще подвергаются угрозам и нападениям». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глубокий социально-политический кризис в Никарагуа привел к гибели почти 200 человек, начиная с середины апреля этого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИСУ Евангелический пастор, его жена и еще четыре члена семьи (в том числе — двое детей) были убиты членами провластной военизированной группировки. Они забросали «коктейлями Молотова» дом пастора и в результате сожгли его. Пастор Оскар Веласкес Павон (Óscar Velásquez Pavón) и его жена Марица Лопес (Maritza López) отказались открыть свой дом представителям сандинистских военизированных сил, которые поддерживают президента Даниэля Ортегу в ходе столкновений с оппозиционными группировками по всей стране.Представители сандинистов якобы хотели использовать третий этаж дома христианской семьи, чтобы снайперы стреляли оттуда по участникам запланированной демонстрации оппозиции, которая должна была пройти по соседству.Военизированная группа подожгла дом, когда восемь человек находились внутри. Жертвами поджога стали сам пастор Веласкес, его жена Марица, сын Альфредо, невестка Мерседес и внуки Матиас (3 месяца) и Дарьели (3 года). Два других члена семьи смогли вырваться из дома.Никарагуа переживает тяжелый кризис после неудавшейся реформы системы социального обеспечения, который побудил к протестам против президента Ортеги, находящегося у власти уже 11 лет.Всемирный Христианский Совет выступил с резкой критикой произошедшего.«Это был очередной вопиющий акт террора и насилия над христианским сообществом, — отметил Ян Волков, руководитель администрации ВХС. — Всемирный Христианский Совет осуждает идеологию, стоящую за этим нападением, и призывает к молитве и поддержке членов и лидеров общин всех религиозных меньшинств в регионе, которые все чаще подвергаются угрозам и нападениям».