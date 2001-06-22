Раздел: Мир
В России прокомментировали требования ООН освободить Приднестровье
В МИД РФ назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи ООН с требованием вывести российская войска из Приднестровья.
Об этом говорится в комментарии МИД России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались", - заявили в МИД РФ.
При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".
"И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года.
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"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - говорится в комментарии.
Об этом говорится в комментарии МИД России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались", - заявили в МИД РФ.
При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".
"И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года.
Читайте также: Молдова надеется заставить Россию заплатить за Приднестровье
"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - говорится в комментарии.
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