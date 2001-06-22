» » В России прокомментировали требования ООН освободить Приднестровье
Раздел: Мир  
0

В России прокомментировали требования ООН освободить Приднестровье

В России прокомментировали требования ООН освободить ПриднестровьеВ МИД РФ назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи ООН с требованием вывести российская войска из Приднестровья.

Об этом говорится в комментарии МИД России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались", - заявили в МИД РФ.

При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".

"И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года.

Читайте также: Молдова надеется заставить Россию заплатить за Приднестровье

"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - говорится в комментарии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:51 » Автор: Алена Шимко
     1138
     1

Похожие новости по теме

Молдова надеется заставить Россию заплатить за Приднестровье Молдова надеется заставить Россию заплатить за Приднестровье

Молдова готовит иск.

Молдова направила России ноту протеста Молдова направила России ноту протеста

Кишинев также в очередной раз потребовал от Москвы вывести из страны военный контингент.

Молдова требует от России вывода войск из Приднестровья Молдова требует от России вывода войск из Приднестровья

Кишинев в очередной раз потребовал от Москвы вывести из Приднестровья свои войска.

Молдова требует как можно скорее вывести российских миротворцев из Приднестровья Молдова требует как можно скорее вывести российских миротворцев из Приднестровья

Молдова просит Россию вывести миротворцев из Приднестровья.

Молдова призывает РФ вывести войска из Приднестровья Молдова призывает РФ вывести войска из Приднестровья

И забрать тонны оружия из Приднестровского региона Молдовы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
ЯТАГАН  
Сегодня, 18:06

А хто розпочав збройний конфлікт в придністров"ї? Чия там зброя?

Гости

наверх