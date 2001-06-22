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Раздел: Мир  
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МВФ оценивает ущерб от возможных кибератак на банки

МВФ оценивает ущерб от возможных кибератак на банкиЛюбые прогнозы делать сложно.

Ущерб от кибератак на финансовые институты может в перспективе составить от $100 млрд до $350 млрд в год, что будет подрывать прибыль банков и может даже угрожать финансовой стабильности в целом, сообщил Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

"Средние потенциальные ежегодные убытки от кибератак могут быть большими — близко к 9% чистой выручки банков в глобальном масштабе, то есть около $100 млрд. В жестком сценарии, когда частота кибератак вдвое выше, чем в прошлом, и они распространяются легче, убытки могут быть в 2,5-3,5 раза больше — $270-350 млрд (в год)",— сказала директор фонда Кристин Лагард.

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Она представила исследование фонда, в котором проанализированы недавние убытки от кибератак в 50 странах. Лагард отметила, что любые прогнозы делать сложно, поскольку широкомасштабных успешных кибератак на финансовую систему еще не было.
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 Теги: МВФ, ущерб

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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