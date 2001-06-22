В России бегство капиталов достигло рекордных темпов

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В октябре 2015 года турецкий экспорт в Россию сократился на 30-40%.

Дефицит бюджетных средств Соединенных Штатов Америки в 2012-2014 финансовом году, который завершился 30 сентября, составил 680 миллиардов долларов, или же 4,1 процента внутреннего валового продукта против 1,1 триллионов долларов год назад. Этот показатель является минимальным с 2008 года. Как сообщает Министерство финансов