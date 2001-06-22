Раздел: Мир
В России бегство капиталов достигло рекордных темпов
Из России за неделю вывели 642 миллиона долларов.
За последнюю неделю иностранные инвесторы вывели из России более 460 миллионов долларов - это рекордные темпы с августа 2015 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Такой объем средств был выведен к 20 июня. Непрерывный отток капитала продолжается последние восемь недель: за это время из российских фондов было выведено почти 1,8 миллиарда долларов.
Газета связывает отток капитала из России и других развивающихся стран с ужесточением кредитно-денежной политики ФРС США. Всего из фондов развивающихся рынков за минувшую неделю было выведено 5,1 миллиарда долларов, из них 2,7 миллиарда долларов - из европейских стран. Это максимум с ноября 2016 года.
Читайте также: В НБУ дали свежие данные по оттоку банковских капиталов
В августе 2015-го из России за неделю вывели 642 миллиона долларов, в целом рынки развивающихся стран лишились 10 миллиардов долларов. Тогда бегство капиталов из развивающихся стран тоже происходило на фоне ужесточения политики ФРС.
За последнюю неделю иностранные инвесторы вывели из России более 460 миллионов долларов - это рекордные темпы с августа 2015 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Такой объем средств был выведен к 20 июня. Непрерывный отток капитала продолжается последние восемь недель: за это время из российских фондов было выведено почти 1,8 миллиарда долларов.
Газета связывает отток капитала из России и других развивающихся стран с ужесточением кредитно-денежной политики ФРС США. Всего из фондов развивающихся рынков за минувшую неделю было выведено 5,1 миллиарда долларов, из них 2,7 миллиарда долларов - из европейских стран. Это максимум с ноября 2016 года.
Читайте также: В НБУ дали свежие данные по оттоку банковских капиталов
В августе 2015-го из России за неделю вывели 642 миллиона долларов, в целом рынки развивающихся стран лишились 10 миллиардов долларов. Тогда бегство капиталов из развивающихся стран тоже происходило на фоне ужесточения политики ФРС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
403
1
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
Оставьте свой комментарий