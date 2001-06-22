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Раздел: Мир  
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В России бегство капиталов достигло рекордных темпов

В России бегство капиталов достигло рекордных темповИз России за неделю вывели 642 миллиона долларов.

За последнюю неделю иностранные инвесторы вывели из России более 460 миллионов долларов - это рекордные темпы с августа 2015 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.

Такой объем средств был выведен к 20 июня. Непрерывный отток капитала продолжается последние восемь недель: за это время из российских фондов было выведено почти 1,8 миллиарда долларов.

Газета связывает отток капитала из России и других развивающихся стран с ужесточением кредитно-денежной политики ФРС США. Всего из фондов развивающихся рынков за минувшую неделю было выведено 5,1 миллиарда долларов, из них 2,7 миллиарда долларов - из европейских стран. Это максимум с ноября 2016 года.

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В августе 2015-го из России за неделю вывели 642 миллиона долларов, в целом рынки развивающихся стран лишились 10 миллиардов долларов. Тогда бегство капиталов из развивающихся стран тоже происходило на фоне ужесточения политики ФРС.
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 Теги: Россия, бегство капиталов

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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Буба  
Сегодня, 22:42

В Украине нет капиталов, нет и бегства. Это плюс.

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