Лукашенко не исключил, что Беларусь может оказаться в составе другой страны

Экономические проблемы могут привести к потере независимости.



Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны, или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории.



Об этом пишет



Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области.



Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube.



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«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны, или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области.Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube.«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.