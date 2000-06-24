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Раздел: Мир  
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Лукашенко не исключил, что Беларусь может оказаться в составе другой страны

Лукашенко не исключил, что Беларусь может оказаться в составе другой страныЭкономические проблемы могут привести к потере независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны, или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области.

Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube.

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«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.


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Вчера, 23:39 » Автор: Едгар Букмирза
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