Раздел: Мир
Трамп рассказал о "замечательном соглашении" с лидером КНДР
Президент США также заявил, что доверяет Ким Чен Ыну.
Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Ти-би-эн, опубликованном в субботу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он северокорейскому лидеру, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия". "Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", – отметил президент США.
Трамп также заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре. Президент в связи с этим раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США якобы пошли на слишком большие уступки КНДР.
Как напомнил Трамп, Вашингтону удалось в том числе вернуть находившихся в заложниках в КНДР граждан США, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Также, по словам главы Белого дома, КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов и "избавляется от завода, на котором производились двигатели для баллистических ракет".
Коснувшись вопроса приостановки ряда военных учений США с Южной Кореей, Трамп заявил, что уже долгое время выступал против проведения таких маневров. "Я называю их военными играми, я выступаю против них уже полтора года, они обходятся в целое состояние", – сказал президент. "Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это", – указал глава Белого дома, назвав такие учения провокационными.
По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.
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Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы около 28,5 тыс. военнослужащих США.
Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Ти-би-эн, опубликованном в субботу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он северокорейскому лидеру, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия". "Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", – отметил президент США.
Трамп также заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре. Президент в связи с этим раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США якобы пошли на слишком большие уступки КНДР.
Как напомнил Трамп, Вашингтону удалось в том числе вернуть находившихся в заложниках в КНДР граждан США, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Также, по словам главы Белого дома, КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов и "избавляется от завода, на котором производились двигатели для баллистических ракет".
Коснувшись вопроса приостановки ряда военных учений США с Южной Кореей, Трамп заявил, что уже долгое время выступал против проведения таких маневров. "Я называю их военными играми, я выступаю против них уже полтора года, они обходятся в целое состояние", – сказал президент. "Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это", – указал глава Белого дома, назвав такие учения провокационными.
По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.
Читайте также: Лукашенко не исключил, что Беларусь может оказаться в составе другой страны
Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы около 28,5 тыс. военнослужащих США.
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