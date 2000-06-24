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Раздел: Мир  
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Названы самые дешевые и дорогие страны в Европе

Названы самые дешевые и дорогие страны в Европе Разные европейские государства отличаются по стоимости жизни.

Немецким ученым удалось выяснить, какая страна является наиболее дорогой и дешевой в Евросоюзе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Так, в список «дорогих» стран Еврозоны вошли Люксембург, где уровень цен на 27% выше средних в ЕС), Швеция (на 25% выше), Ирландия (на 25%) и Финляндия ( на 22%).

Наиболее дорогой страной Евросоюза оказалась Дания, где уровень цен выше на 41,5% от средних в Европе.

Более того, среди европейских стран, расположенных за пределами Еврозоны, наиболее дорогими оказались Исландия (66%), Швейцария (59%) и Норвегия (43%).

Обратим внимание, что наиболее дешевой страной Европейского союза остается Болгария, где туристы платят за приобретение определенного набора товаров и услуг должен заплатить примерно половину от среднеевропейского уровня.

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Подчеркнем, что получения результатов специалисты сопоставили цены на продукты питания, проживание в отелях, блюда в кафе и ресторанах, и так далее.
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 Теги: Европа, страны, стоимость жизни

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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