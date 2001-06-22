В ЕС пообещали не оставлять без ответа новые американские пошлины

Европейский чиновник рассказал об ответных мерах.



Евросоюз будет вынужден предпринять ответные шаги в случае, если США введут пошлины на импорт автомобилей из ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, сообщает



В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.



«Мы не понимаем, как автомобили могут стать угрозой безопасности. Если они решат ввести таможенные пошлины, у нас вновь не останется другого выбора, кроме как отреагировать», — заявил Катайнен.



Он добавил, что Европа «не желает сражаться ни в Twitter, ни через широкую общественность».



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Катайнен также подчеркнул, что Евросоюз «всегда готов вновь предложить американским коллегам обсудить улучшение торговых отношений с США». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Евросоюз будет вынужден предпринять ответные шаги в случае, если США введут пошлины на импорт автомобилей из ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.«Мы не понимаем, как автомобили могут стать угрозой безопасности. Если они решат ввести таможенные пошлины, у нас вновь не останется другого выбора, кроме как отреагировать», — заявил Катайнен.Он добавил, что Европа «не желает сражаться ни в Twitter, ни через широкую общественность».Катайнен также подчеркнул, что Евросоюз «всегда готов вновь предложить американским коллегам обсудить улучшение торговых отношений с США».



