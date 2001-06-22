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Раздел: Мир  
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В ЕС пообещали не оставлять без ответа новые американские пошлины

В ЕС пообещали не оставлять без ответа новые американские пошлины Европейский чиновник рассказал об ответных мерах.

Евросоюз будет вынужден предпринять ответные шаги в случае, если США введут пошлины на импорт автомобилей из ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

«Мы не понимаем, как автомобили могут стать угрозой безопасности. Если они решат ввести таможенные пошлины, у нас вновь не останется другого выбора, кроме как отреагировать», — заявил Катайнен.

Он добавил, что Европа «не желает сражаться ни в Twitter, ни через широкую общественность».

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Катайнен также подчеркнул, что Евросоюз «всегда готов вновь предложить американским коллегам обсудить улучшение торговых отношений с США».
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 Теги: Евросоюз, США, пошлины

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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