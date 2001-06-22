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Раздел: Мир  
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Лукашенко рассказал об угрозе потери независимости Белоруссии

Лукашенко рассказал об угрозе потери независимости Белоруссии По словам президента Белоруссии, страна может войти в состав другого государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если руководители и сотрудники сельхозпредприятий не улучшит показатели в экономическом секторе, страна может войти в состав "какого-то государства", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал

Политик также опасается того, что в условиях экономического провала в республике начнут войну, как в Украине.

Как подчеркнул белорусский лидер, неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести к тому, что Беларусь потеряет независимость, поэтому, как подчеркнул он, регионам необходимо полностью выполнять поставленные Минском экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Мы - на фронте. Не выдержит эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какой-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще решат войну, как в Украине ", - отметил Лукашенко.

Правда, президент Беларуси не уточнил, откуда именно исходит угроза и в состав государства может войти Беларусь при наихудшем сценарии.

Заметим, что в официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.

В то же время он призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться определенного плана и соблюдать технологии производства.

"Если мы не будем строить наши отношения таким образом, мы скоро пойдем миром без штанов", - добавил политик.

Кроме того, обращаясь к местным руководителям, Лукашенко подчеркнул, что основной целью является эффективное производство продукции, востребованной на рынке, а также возможность республики выстоять в условиях современной конкуренции.

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"Хотите - строем ходите, хотите - берите пистолеты и наводите здесь порядок. Это ваши проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.
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 Теги: Лукашенко, Белоруссия

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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