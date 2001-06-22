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Раздел: Мир  
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Жители Великобритании примут Трампа протестами

Жители Великобритании примут Трампа протестами Охранять порядок будет даже военная полиция.

Правительство Великобритании усиливает меры безопасности в стране из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

По данным СМИ, британские власти ожидают массовых протестов в стране во время визита Трампа.

Как отмечается, защиту президента США будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских, 40 машин полиции и мотоциклетный эскорт.

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При этом в места проведения акций протеста против Трампа также будет направлена военная полиция.
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 Теги: Британия, Трамп

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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