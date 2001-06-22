Раздел: Мир
Болельщиков расстреляли во время просмотра матча ЧМ-2018
Во время просмотра матча Мексика – Южная Корея в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу по фанатам
Сразу шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) во время просмотра ими матча с участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В субботу на "Ростов Арене" сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.
Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое – клиентами.
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На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира – число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.
Сразу шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) во время просмотра ими матча с участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В субботу на "Ростов Арене" сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.
Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое – клиентами.
Читайте также: В Ираке боевики ИГ расстреляли 12 болельщиков "Реала"
На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира – число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.
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