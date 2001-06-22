Болельщиков расстреляли во время просмотра матча ЧМ-2018

Похожие новости по теме

В одном из городов северного мексиканского штата Чиуауа группа вооруженных людей прервала бейсбольный матч и похитила пятерых присутствовавших на нем человек, сообщает Diario de Juarez. Прямо во время бейсбольного матча в городке Лома-Бланка, группа преступников прервала всё действо. Вооружённые автоматами Калашникова, бандиты