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Раздел: Мир  
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Болельщиков расстреляли во время просмотра матча ЧМ-2018

Болельщиков расстреляли во время просмотра матча ЧМ-2018 Во время просмотра матча Мексика – Южная Корея в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу по фанатам

Сразу шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) во время просмотра ими матча с участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В субботу на "Ростов Арене" сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.

Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое – клиентами.

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На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира – число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.
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 Теги: ЧМ-2018, болельщики

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Сегодня, 10:31 » Автор: Татьяна Ларина
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