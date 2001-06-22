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Раздел: Мир  
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В Молдове проходят массовые акции протеста

В Молдове проходят массовые акции протестаНесколько сотен полицейских следят за общественным порядком

В Кишиневе (Молдова) возле здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как сообщается, организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Движение в центре столицы перекрыто.

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком. На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

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Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!" Напомним, ранее сообщалось, что 20-21 июня в Кишиневе протестовали сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.
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 Теги: Молдова, протесты

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Сегодня, 16:51 » Автор: Татьяна Ларина
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