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Раздел: Мир  
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В Северной Корее начали пропагандировать межкорейское сближение

В Северной Корее начали пропагандировать межкорейское сближениеВедущие газеты также изменили тональность.

За последние несколько месяцев пропаганда в Северной Корее существенно изменила свою направленность, пишет BBC. Посетители КНДР сообщают, что в Пхеньяне и других городах страны баннеры и плакаты, обычно представлявшие США как империалистического агрессора с союзниками в Южной Корее и Японии, заменили на пропаганду экономического развития и межкорейского сближения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Ведущие газеты также изменили тональность, отреагировав на потепление отношений между Северной и Южной Кореей. Отмечается, что государственные СМИ и пропаганда имеют в КНДР огромное влияние, поскольку большинство жителей страны не имеют доступа к другой информации.

Иностранные гиды рассказали, что вместо агрессивной риторики в Пхеньяне основное внимание уделяют позитивным сообщениям, в частности, подписанной на межкорейском саммите декларации. А из продажи изъяли открытки, плакаты и марки с северокорейскими ракетами, летящими на Вашингтон.

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Телевидение и газеты также почти в режиме реального времени сообщали о недавних поездках лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и Сингапур, хотя раньше распространение такой информации занимало несколько дней.
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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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