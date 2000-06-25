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Раздел: Мир  
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Резкий обвал иранской валюты вызвал протесты в стране

Резкий обвал иранской валюты вызвал протесты в стране Людей не устраивает положение в экономике Ирана.

В столице Ирана Тегеране начались массовые акции протеста - люди требуют от власти укрепить внутренний рынок. Все это происходит на фоне падения курса иранского риала по отношению к доллару, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Народ Ирана взволнован, и эти волнения вылились в протесты против действий власти - сегодня, в воскресенье, 24 июня, в крупном торговом центре столицы граждане требовали от власти принятия срочных мер.

Они также заявляют, что стране надо сконцентрировать не на "разборках" с Сирией, а собственных проблемах, коих в стране накопилось достаточно.

Так например курс реала в это воскресенье упал рекордно низко по отношению к доллару - за доллар придется заплатить 87.000 реалов. Еще в четверг купить американскую валюту представлялось возможным за 75.000 реалов.

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Также критическая ситуация отмечена тем, что магазины для посетителей закрыли продавцы, торгующие мобильными телефонами и другими электронными товарами.
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 Теги: Иран, валюта, протесты

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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