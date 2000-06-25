Раздел: Мир
В США будут собирать подводную лодку с технологией "Стелс"
Также субмарина оснащена подводными беспилотниками.
Ранее не публиковавшийся в широкой печати проект американской подводной лодки позволяет раскрыть будущее направление развития Военно-морских сил США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американский журнал отмечает, что субмарина Sub 2000 представляет собой «радикальный разрыв с предыдущими американскими проектами подводных лодок», поскольку является двухкорпусной, имеет небольшие размеры и получила «плоский» дизайн.
Издание отмечает, что Sub 2000 проектировалась как типичная ударная подлодка, однако допускает использование и в разведывательных миссиях. В частности, конфигурация субмарины позволяет, располагаясь у морского дна вблизи побережья противника, размещать внешние приемные устройства или перехватывать электромагнитные передачи.
Читайте также: Резкий обвал иранской валюты вызвал протесты в стране
Также Sub 2000 получила пару подводных беспилотников, что позволяет предположить, что перспективная субмарина предназначалась для замены подводной лодки второго поколения USS Parche.
Ранее не публиковавшийся в широкой печати проект американской подводной лодки позволяет раскрыть будущее направление развития Военно-морских сил США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американский журнал отмечает, что субмарина Sub 2000 представляет собой «радикальный разрыв с предыдущими американскими проектами подводных лодок», поскольку является двухкорпусной, имеет небольшие размеры и получила «плоский» дизайн.
Издание отмечает, что Sub 2000 проектировалась как типичная ударная подлодка, однако допускает использование и в разведывательных миссиях. В частности, конфигурация субмарины позволяет, располагаясь у морского дна вблизи побережья противника, размещать внешние приемные устройства или перехватывать электромагнитные передачи.
Читайте также: Резкий обвал иранской валюты вызвал протесты в стране
Также Sub 2000 получила пару подводных беспилотников, что позволяет предположить, что перспективная субмарина предназначалась для замены подводной лодки второго поколения USS Parche.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
131
0
Также советуем посмотреть
- Заряд на всю неделю: подборка уморительных анекдотов
- В Совете Европы осудили нападение на ромов в Украине
- Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
- Потешные животные, которые уже успели нашкодить
- Смешные фотки, которые могли сделать только в Азии
- Абсурдные идеи от чрезмерно креативных людей
- Забавные фотки, снятые в нужный момент
- В США выбрали самую «уродливую» в мире собаку
- Колумб отдыхает: Сеть насмешило торжественное открытие в Украине дорожного знака
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Оставьте свой комментарий