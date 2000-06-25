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Раздел: Мир  
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В США будут собирать подводную лодку с технологией "Стелс"

В США будут собирать подводную лодку с технологией "Стелс" Также субмарина оснащена подводными беспилотниками.

Ранее не публиковавшийся в широкой печати проект американской подводной лодки позволяет раскрыть будущее направление развития Военно-морских сил США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Американский журнал отмечает, что субмарина Sub 2000 представляет собой «радикальный разрыв с предыдущими американскими проектами подводных лодок», поскольку является двухкорпусной, имеет небольшие размеры и получила «плоский» дизайн.

Издание отмечает, что Sub 2000 проектировалась как типичная ударная подлодка, однако допускает использование и в разведывательных миссиях. В частности, конфигурация субмарины позволяет, располагаясь у морского дна вблизи побережья противника, размещать внешние приемные устройства или перехватывать электромагнитные передачи.

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Также Sub 2000 получила пару подводных беспилотников, что позволяет предположить, что перспективная субмарина предназначалась для замены подводной лодки второго поколения USS Parche.
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 Теги: США, прототип, подводная лодка

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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