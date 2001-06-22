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На президентских выборах в Турции снова победил Эрдоган

На президентских выборах в Турции снова победил Эрдоган

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В Турции выбирают президента и парламент Реджеп Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.

Президент Турции Эрдоган и Путин договорились о встрече Эрдоган поговорил с Путиным и два президента договорились о встрече "тет-а-тет".