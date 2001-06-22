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Раздел: Мир  
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На президентских выборах в Турции снова победил Эрдоган

На президентских выборах в Турции снова победил Эрдоган Об очередной победе текущего президента заявил глава избиркома.

Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов на президентских выборах в Турции по итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Об этом сообщается со ссылкой на главу Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена (Başkanı Sadi Güven).

«В настоящее время 97,7% бюллетеней обработаны нашей системой, но количество голосов, которые еще не обработаны системой, не повлияют на результаты», — сказал он.

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По его словам, Эрдоган набрал «абсолютное большинство действительных голосов».
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 Теги: Эрдоган, выборы, Турция

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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