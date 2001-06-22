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Раздел: Мир  
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В Италии запретили спасать корабли с беженцами

В Италии запретили спасать корабли с беженцами Корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод.

Власти Италии запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами. В правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должна заниматься власть Ливии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Как отмечается, корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасением должно заниматься правительство Ливии.

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Ранее Италия предложила на саммите ЕС посвященном проблеме мигрантов «Европейскую многоуровневую стратегию миграции», включающую 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.
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 Теги: Италия, беженцы, спасение

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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