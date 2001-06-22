Раздел: Мир
В Италии запретили спасать корабли с беженцами
Корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод.
Власти Италии запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами. В правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должна заниматься власть Ливии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Как отмечается, корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасением должно заниматься правительство Ливии.
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Ранее Италия предложила на саммите ЕС посвященном проблеме мигрантов «Европейскую многоуровневую стратегию миграции», включающую 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.
Власти Италии запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами. В правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должна заниматься власть Ливии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Как отмечается, корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасением должно заниматься правительство Ливии.
Читайте также: На президентских выборах в Турции снова победил Эрдоган
Ранее Италия предложила на саммите ЕС посвященном проблеме мигрантов «Европейскую многоуровневую стратегию миграции», включающую 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.
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