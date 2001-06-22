Раздел: Мир
В Праге туристам предлагают "пивные велосипеды"
На 15 пассажиров предусмотрено 30 литров пива.
Центральный район Праги «Прага 1» может запретить на своей территории «пивные велосипеды». Это недавно появившееся в городе развлечение для туристов: организаторы предлагают полуторачасовую велосипедную прогулку с гидом и запасом пива. На 15 пассажиров предусмотрено 30 литров пива, а единственный человек, который обязан быть трезвым всю дорогу – это гид, он же водитель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Власти района сообщают, что местные жители жалуются на шум от посетителей «пивных велосипедов» и на то, что те мешают дорожному движению. К тому же, несмотря на то, что гид отвечает за поведение пассажиров, ему сложно уследить сразу и за 15 гостями, и за дорогой. В других районах города тоже могут ввести ограничения.
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В другом чешском городе Брно никаких жалоб на «пивные велосипеды» не поступало. Зато городские власти Амстердама, где «пивной велосипед» появился раньше, запретили его осенью 2017 года.
Центральный район Праги «Прага 1» может запретить на своей территории «пивные велосипеды». Это недавно появившееся в городе развлечение для туристов: организаторы предлагают полуторачасовую велосипедную прогулку с гидом и запасом пива. На 15 пассажиров предусмотрено 30 литров пива, а единственный человек, который обязан быть трезвым всю дорогу – это гид, он же водитель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Власти района сообщают, что местные жители жалуются на шум от посетителей «пивных велосипедов» и на то, что те мешают дорожному движению. К тому же, несмотря на то, что гид отвечает за поведение пассажиров, ему сложно уследить сразу и за 15 гостями, и за дорогой. В других районах города тоже могут ввести ограничения.
Читайте также: В Дубае туристам предлагают "золотые" гамбургеры
В другом чешском городе Брно никаких жалоб на «пивные велосипеды» не поступало. Зато городские власти Амстердама, где «пивной велосипед» появился раньше, запретили его осенью 2017 года.
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