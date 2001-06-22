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Раздел: Мир  
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В Праге туристам предлагают "пивные велосипеды"

В Праге туристам предлагают "пивные велосипеды"На 15 пассажиров предусмотрено 30 литров пива.

Центральный район Праги «Прага 1» может запретить на своей территории «пивные велосипеды». Это недавно появившееся в городе развлечение для туристов: организаторы предлагают полуторачасовую велосипедную прогулку с гидом и запасом пива. На 15 пассажиров предусмотрено 30 литров пива, а единственный человек, который обязан быть трезвым всю дорогу – это гид, он же водитель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.

Власти района сообщают, что местные жители жалуются на шум от посетителей «пивных велосипедов» и на то, что те мешают дорожному движению. К тому же, несмотря на то, что гид отвечает за поведение пассажиров, ему сложно уследить сразу и за 15 гостями, и за дорогой. В других районах города тоже могут ввести ограничения.

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В другом чешском городе Брно никаких жалоб на «пивные велосипеды» не поступало. Зато городские власти Амстердама, где «пивной велосипед» появился раньше, запретили его осенью 2017 года.
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Сегодня, 09:48 » Автор: Алена Шимко
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