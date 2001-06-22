В Праге туристам предлагают "пивные велосипеды"

Похожие новости по теме

Любимое пиво чехов «Старопрамен», которое производится в центре Праги, перестали производить из-за угрозы большой воды. Варку хмельного напитка прекратили, а персонал завода эвакуировали. Такие меры безопасности совершили потому что, что пивзавод находится на самом берегу главной водной артерии Праги, которая сейчас