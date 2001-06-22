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Раздел: Мир  
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В Греции произошло сильное землетрясение

В Греции произошло сильное землетрясениеОчаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к западу от города Метони.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Сегодня, 11:22 » Автор: Алена Шимко
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