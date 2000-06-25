Раздел: Мир
Пентагон назвал слабые стороны обороны Европы в случае нападения России
До обострения конфликта в Украине у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России.
Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
К таким выводам пришли специалисты Пентагона по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Белый дом провел как минимум одни подобные учения, передают Ведомости со ссылкой на The Washington Post. До вторжения России в Украину у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России. «Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года», – рассказал экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют.
Проблемой номер один для армии США в Европе могут стать узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура – слишком слабые мосты могут не выдержать веса американских танков. Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. Войска союзников рискуют быть задержаны официальными паспортными контролерами ЕС и железнодорожными компаниями.
Ранее выводы, сделанные в ходе учений, были подтверждены практикой. В 2017 году американское командование в Европе четыре месяца пыталось вернуть бронетранспортеры, задействованные в ходе учений в Грузии, на место их постоянной дислокации – в Германию.
Читайте также: Пентагон приставил к министру обороны Украины консультанта
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что у американских военных должна быть возможность двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, только тогда они смогут стать «эффективной сдерживающей силой».
Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
К таким выводам пришли специалисты Пентагона по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Белый дом провел как минимум одни подобные учения, передают Ведомости со ссылкой на The Washington Post. До вторжения России в Украину у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России. «Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года», – рассказал экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют.
Проблемой номер один для армии США в Европе могут стать узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура – слишком слабые мосты могут не выдержать веса американских танков. Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. Войска союзников рискуют быть задержаны официальными паспортными контролерами ЕС и железнодорожными компаниями.
Ранее выводы, сделанные в ходе учений, были подтверждены практикой. В 2017 году американское командование в Европе четыре месяца пыталось вернуть бронетранспортеры, задействованные в ходе учений в Грузии, на место их постоянной дислокации – в Германию.
Читайте также: Пентагон приставил к министру обороны Украины консультанта
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что у американских военных должна быть возможность двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, только тогда они смогут стать «эффективной сдерживающей силой».
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