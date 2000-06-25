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Раздел: Мир  
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Пентагон назвал слабые стороны обороны Европы в случае нападения России

Пентагон назвал слабые стороны обороны Европы в случае нападения РоссииДо обострения конфликта в Украине у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России.

Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

К таким выводам пришли специалисты Пентагона по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Белый дом провел как минимум одни подобные учения, передают Ведомости со ссылкой на The Washington Post. До вторжения России в Украину у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты вооруженных силы США в Европе от возможного вторжения России. «Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года», – рассказал экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют.

Проблемой номер один для армии США в Европе могут стать узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура – слишком слабые мосты могут не выдержать веса американских танков. Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. Войска союзников рискуют быть задержаны официальными паспортными контролерами ЕС и железнодорожными компаниями.

Ранее выводы, сделанные в ходе учений, были подтверждены практикой. В 2017 году американское командование в Европе четыре месяца пыталось вернуть бронетранспортеры, задействованные в ходе учений в Грузии, на место их постоянной дислокации – в Германию.

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Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что у американских военных должна быть возможность двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, только тогда они смогут стать «эффективной сдерживающей силой».
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Сегодня, 13:08 » Автор: Алена Шимко
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