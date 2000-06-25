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Раздел: Мир  
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Швейцарский туроператор устраивал поездки в Крым, несмотря на санкции

Швейцарский туроператор устраивал поездки в Крым, несмотря на санкцииВ отношении швейцарского туроператора Kira Reisen власти страны могут инициировать административное расследование.

Причина – в организации туров на аннексированный Крымский полуостров, проинформировали в Швейцарском туристическом союзе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BlackSeaNews.

Кроме необходимости прекратить такую деятельность, министерство экономики также потребовало от компании удалить со своего сайта любые сведения об этих турах.

Туроператор выполнил требования, на сайте появилось соответствующее сообщение.

В нем туроператор разъяснил, что, в связи с предписанием профильного подразделения минэкономики, компания не занимается организацией поездок на аннексированный Крымский полуостров. Если такая деятельность будет возобновлена, компанию ждет административное расследование.

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Известно, что министерству экономики в Швейцарии в августе 2014-го года было поручено принимать меры к тем компаниям, которые нарушают санкционный режим в отношении РФ.
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Сегодня, 14:15 » Автор: Алена Шимко
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