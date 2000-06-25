В крупных городах США провели масштабные гей-парады

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Аналогичные мероприятия прошли в других странах мира.

11 мая в Гаване, столице социалистической Кубы, прошло шествие под радужными флагами и лозунгами в поддержку сексуальных меньшинств. Гей-парад состоялся при способствовании дочери главы республики Рауля Кастро – Мариэллы Кастро. Она является руководителем центра сексуального просвещения. Мариэлла выступает за преодоление