Раздел: Мир
В крупных городах США провели масштабные гей-парады
Тысячи представителей американского ЛГБТ-сообщества приняли участие в гей-парадах, которые были проведены в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле.
Среди участников были замечены и знаменитости, например актриса Синтия Никсон. Артистка, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", не скрывает свою гомосексуальность. Присоединился к участникам парада и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Отмечается, что во время прайда одна из сотрудниц пожарной службы решила сделать предложение своей возлюбленной.
Следует заметить, что шествие прошло меньше чем через месяц после того, как Верховный суд США вынес вердикт по делу кондитера из Колорадо, который в силу своих религиозных убеждений отказался готовить свадебный торт для гей-пары. Суд встал на сторону пекаря.
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Напомним, 17 июня в Киеве состоялся ежегодный "Марш равенства", который стал финальным событием фестиваля ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд". ЛГБТ-активисты в шестой раз прошли по улицам столицы.
Среди участников были замечены и знаменитости, например актриса Синтия Никсон. Артистка, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", не скрывает свою гомосексуальность. Присоединился к участникам парада и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Отмечается, что во время прайда одна из сотрудниц пожарной службы решила сделать предложение своей возлюбленной.
Следует заметить, что шествие прошло меньше чем через месяц после того, как Верховный суд США вынес вердикт по делу кондитера из Колорадо, который в силу своих религиозных убеждений отказался готовить свадебный торт для гей-пары. Суд встал на сторону пекаря.
Читайте также: Бойцы Нацгвардии провели масштабные учения в Запорожской области
Напомним, 17 июня в Киеве состоялся ежегодный "Марш равенства", который стал финальным событием фестиваля ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд". ЛГБТ-активисты в шестой раз прошли по улицам столицы.
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