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Раздел: Мир  
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В Швеции осудили мужчин, забросавших синагогу "коктейлями Молотова"

В Швеции осудили мужчин, забросавших синагогу "коктейлями Молотова"Они получили сроки лишения свободы от года и трех месяцев до двух лет.

Суд шведского города Гетеборг приговорил двух палестинцев и сирийца за их участие в нападении на синагогу, которую забросали "коктейлями Молотова". Об этом сообщает шведское издание GP, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет получили сроки лишения свободы от года и трех месяцев до двух лет.

Одного из осужденных выдворят из Швеции после того, как тот отбудет свой срок наказания. Как отмечается, прокуратура признала осложняющем обстоятельством мотив расовой ненависти нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции полиция арестовала трех подозреваемых в нападении на синагогу в городе Гетеборге.

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Также добавим, что 9 декабря 2017 года неизвестные в масках забросали синагогу "коктейлями Молотова" в Швеции.
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Сегодня, 16:15 » Автор: Алена Шимко
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