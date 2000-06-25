Раздел: Мир
В США мужчины задержали самолет, отказавшись сидеть с женщинами
В США задержали рейс из-за того, что мужчины не хотели сидеть рядом с женщинами.
Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Стюардессы утихомирить пассажиров не смогли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля на рейсе израильской авиакомпании El Al.
«Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами, – поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем. – Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них. Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету».
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Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался «настолько аскетичным», что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин, хотя виновницы инцидента пересели на другие места.
Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Стюардессы утихомирить пассажиров не смогли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля на рейсе израильской авиакомпании El Al.
«Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами, – поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем. – Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них. Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету».
Читайте также: Эти СМС-переписки с женщинами заставят хохотать каждого
Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался «настолько аскетичным», что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин, хотя виновницы инцидента пересели на другие места.
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