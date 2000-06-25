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Раздел: Мир  
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В США мужчины задержали самолет, отказавшись сидеть с женщинами

В США мужчины задержали самолет, отказавшись сидеть с женщинамиВ США задержали рейс из-за того, что мужчины не хотели сидеть рядом с женщинами.

Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Стюардессы утихомирить пассажиров не смогли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.

Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля на рейсе израильской авиакомпании El Al.

«Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами, – поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем. – Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них. Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету».

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Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался «настолько аскетичным», что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин, хотя виновницы инцидента пересели на другие места.
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Сегодня, 17:49 » Автор: Алена Шимко
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