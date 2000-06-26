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Раздел: Мир  
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Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека

Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека Возможной причиной перестрелки стал конфликт банд наркоторговцев.

В городе Монпелье на юге Франции в понедельник, 25 июня, произошла перестрелка. В результате четыре человека получили огнестрельные ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Три человека находятся в реанимации, пули попали им в живот. Состояние двух из них врачи расценивают как критическое. Еще один пострадавший ранен в ногу.

Как сообщили источники в полиции, стрелявший задержан.

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Предполагается, что причиной перестрелки стали напряженные отношения между бандами, занимающимися торговлей наркотиками.
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 Теги: Франция, перестрелка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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