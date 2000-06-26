» » В столице Молдавии не признали действительными выборы мэра
Раздел: Мир  
0

В столице Молдавии не признали действительными выборы мэра

В столице Молдавии не признали действительными выборы мэра Отмена результатов выборов вызвала массовые протесты.

Высшая судебная палата Молдавии в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в муниципии Кишиневе", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 19 июня суд Кишинева признал местные выборы недействительными, а после Апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции.

Отметим, что выборы на пост мэра Кишинева состоялись 20 мая 2018 года. Дорин Киртоакэ, отстраненный в 2017 году от должности на время расследования уголовного дела о коррупции, объявил 16 февраля о своей отставке.

19 июня 2018 года после решения суда Кишенева об отмене результатов выборов началась волна протестов.

Читайте также: Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека

В ходе досрочных выборов наибольшее количество голосов набрал лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (около 52%) и обошел своего оппонента Иона Чебана (около 48% голосов).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Молдавия, выборы, мэр, Кишинев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     93
     0

Похожие новости по теме

В Молдове проходят массовые акции протеста В Молдове проходят массовые акции протеста

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком

Эродоган сделал объявление, касающееся выборов Эродоган сделал объявление, касающееся выборов

Президент объявил досрочные выборы.

В Молдове проходят массовые акции протеста В Молдове проходят массовые акции протеста

В центре Кишинева проходит акция протеста, участники которой требуют отменить результаты второго тура президентских выборов.

В Габоне начались массовые беспорядки В Габоне начались массовые беспорядки

После объявления результатов выборов в Габоне протестующие подожгли парламент

Асад назвал дату парламентских выборов в Сирии Асад назвал дату парламентских выборов в Сирии

В ходе выборов в Сирии будут избраны две палаты местного парламента, говорится в заявлении президента Башара Асада.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх