Раздел: Мир
В столице Молдавии не признали действительными выборы мэра
Отмена результатов выборов вызвала массовые протесты.
Высшая судебная палата Молдавии в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в муниципии Кишиневе", - говорится в сообщении.
Согласно информации, 19 июня суд Кишинева признал местные выборы недействительными, а после Апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции.
Отметим, что выборы на пост мэра Кишинева состоялись 20 мая 2018 года. Дорин Киртоакэ, отстраненный в 2017 году от должности на время расследования уголовного дела о коррупции, объявил 16 февраля о своей отставке.
19 июня 2018 года после решения суда Кишенева об отмене результатов выборов началась волна протестов.
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В ходе досрочных выборов наибольшее количество голосов набрал лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (около 52%) и обошел своего оппонента Иона Чебана (около 48% голосов).
Высшая судебная палата Молдавии в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в муниципии Кишиневе", - говорится в сообщении.
Согласно информации, 19 июня суд Кишинева признал местные выборы недействительными, а после Апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции.
Отметим, что выборы на пост мэра Кишинева состоялись 20 мая 2018 года. Дорин Киртоакэ, отстраненный в 2017 году от должности на время расследования уголовного дела о коррупции, объявил 16 февраля о своей отставке.
19 июня 2018 года после решения суда Кишенева об отмене результатов выборов началась волна протестов.
Читайте также: Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека
В ходе досрочных выборов наибольшее количество голосов набрал лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (около 52%) и обошел своего оппонента Иона Чебана (около 48% голосов).
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